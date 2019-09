Nach dem starken Wochenverlauf gehen es die Anleger am Freitag vor dem US-Arbeitsmarktbericht in Deutschland zunächst etwas ruhiger an. Vor dem Xetra-Start wurde der DAX +0,85% kaum verändert bei 12.128 Punkten taxiert. Im bisherigen Wochenverlauf ließ der DAX der starken Vorwoche bislang weitere 1,6 Prozent Kursplus folgen.Nach dem europäischen Handelsende tat sich jedoch nicht mehr viel, so dass ...

