Auf der IFA in Berlin stellt die Deutsche Telekom derzeit ihre neuen MagentaMobil-Tarife mit mehr Datenvolumen und 5G inklusive vor. Für die schnelle und erfolgreiche Einführung von 5G hatte das Unternehmen laut Mitteilung bereits im Herbst 2018 ein Acht-Punkte-Programm vorgelegt. Darin bietet der Konzern unter anderem eine Abdeckung mit 5G für 99 Prozent der Bevölkerung und 90 Prozent der Fläche bis zum Jahr 2025 an. Bis Jahresende wird die Telekom rund 300 5G-Antennen in Betrieb nehmen - und trommelt ... (Achim Graf)

