Die an der Wiener Börse gelistete De Raj Group will sich über eine Anleihe 50 Mio. Euro holen. Mit dem Kapital sollen M&A-Transaktionen finanziert werden, teilt der Anbieter von Öl- und Gasdienstleistungen sowie für erneuerbare Energien mit. Die für September 2019 geplante Anleiheplatzierung soll zu einem Mindestzeichnungsbetrag von 100.000 Euro ausgestaltet werden und richtet sich ausschließlich an qualifizierte Investoren. Der Kupon mit vierteljährlicher Zahlung beträgt 8 Prozent p.a., die Fälligkeit ist im September 2022. De Raj-CEO Vaidyanathan Nateshan: "Wir erwarten, dass die von ITI Capital geführte Anleiheplatzierung uns helfen wird, M&A-Möglichkeiten beim Besitz und Betrieb mobiler Offshore-Einheiten, beim Management von Konzessionen mit ...

