Gestoppte bzw. gedrehte Serien: BKS Bank Stamm +0,63% auf 15,9, davor 10 Tage ohne Veränderung , Innogy -0,92% auf 45,36, davor 9 Tage im Plus (5% Zuwachs von 43,6 auf 45,78), Beiersdorf -1,63% auf 114,45, davor 8 Tage im Plus (5,63% Zuwachs von 110,15 auf 116,35), Grupa Lotos -2,74% auf 19,53, davor 8 Tage im Plus (14,16% Zuwachs von 17,59 auf 20,08), Heineken -0,55% auf 98,14, davor 7 Tage im Plus (4,73% Zuwachs von 94,22 auf 98,68), Wal-Mart -0,41% auf 115,44, davor 7 Tage im Plus (4,58% Zuwachs von 110,83 auf 115,91), Rosgix -0,08% auf 2620,52, davor 7 Tage im Plus (1,62% Zuwachs von 2580,88 auf 2622,64), GlaxoSmithKline -2,49% auf 1701,8, davor 6 Tage im Plus (3,44% Zuwachs von 1687,2 auf 1745,2), RWE -2,36% auf 26,47, davor 5 Tage im Plus (5,4% Zuwachs von 25,72 auf 27,11), ...

