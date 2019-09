Die amerikanische Nucor Corporation (ISIN: US6703461052, NYSE: NUE) zahlt eine Quartalsdividende von 0,40 US-Dollar je Aktie, wie am Donnerstag berichtet wurde. Dies ist die 186. Quartalsdividende in Folge, die Nucor an seine Investoren ausschüttet. Die Auszahlung erfolgt am 8. November 2019 (Record date: 27. September 2019). Auf das Jahr hochgerechnet werden derzeit 1,60 US-Dollar ausbezahlt. Dies entspricht beim aktuellen Börsenkurs ...

