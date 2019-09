Sie gilt als die größte Anlage ihrer Art in Deutschland: Die Shell-Rheinland-Raffinerie verarbeitet im Jahr rund 17 Millionen Tonnen Rohöl mit den entsprechend umfangreichen technischen Versorgungs- und Betriebseinrichtungen. Die komplette technische Infrastruktur überwacht dabei das Zeit-Folge-Meldesystem ZFM von Unitro mit insgesamt 8 000 Status-Meldungen. Das Gesamtsystem besteht aus diversen Unterstationen in 19"-Rack-Bauform und der Scada/Visualisierungssoftware Sissy in der Leitwarte.

Im Rahmen der Windows-Annunciator-Systemfamlie, kurz WA genannt, hat der Störmeldesystemhersteller aus Backnang nun eine innovative Weiterentwicklung im Programm: das ZFM/W. Erstmalig verbaut ist dabei die 5-Farben-LED-Leuchtfeldtechnik auch in der 6HE 20TE-Steckkarte TFM/W32, ausgeführt in der Einbaugröße 19" mit 32 Meldeeingängen. Diese Steckkartentechnik bietet neben den bisherigen Fronteinbau-Modulen W16 und W40 dem Planer die Möglichkeit, viele Meldungseingänge in kompakten 19"-Racks zu erfassen und zu verarbeiten.

