Das Familienunternehmen Ponnath aus der Oberpfalz ist Deutschlands älteste Metzgerei - und Hersteller des veganen Aldi-Burgers. Auf Fleisch verzichten will hier niemand. Den nächsten Trend verschlafen aber auch nicht.

Die Geschichte des veganen Burgers beginnt am Bermuda-Dreieck. Dorthin steuert Michael Ponnath an einem sonnigen Augustmorgen seinen schwarzen Mercedes. Er rumpelt über das Kopfsteinpflaster des Stadtplatzes seiner Heimatstadt Kemnath, winkt Fußgängern zu. Ponnath kennt hier jeden, führt in 12. Generation die familieneigene Metzgerei, hat sie von einem Dorfplatz-Unternehmen zu einer der größten Fleischwarenfabriken der Republik entwickelt - und wagt jetzt den Sprung nach vorn, auf den neuesten Hype: Pflanzenfleisch. Schnitzel, Nuggets und vor allem Frikadellen, die nun als "Wonder Burger" im Regal von Aldi liegen.

"Wir sind da", sagt der 51-Jährige und parkt vor einem zweistöckigen Haus, dem Stammsitz der Familie, am Bermuda-Dreieck: drei Metzgereien in einer Straße. Die Familie Ponnath, links davon der Leypold Bertl, gegenüber der Daubenmerkl Otto. Die Ponnaths sind hier seit 1692 ansässig - keine Metzgerei in Deutschland ist älter, zumindest hat laut Ponnath noch niemand widersprochen. Früher gab es Ställe für die Tiere, eine Schlachterei, einen Verkaufsraum, eine Gaststätte. Michael Ponnath hängt an dem Haus, er ist darin aufgewachsen, und er hat es auch nicht abreißen lassen oder verkauft, als es für seine Firma zu klein wurde. Ponnath hat Mitarbeiterwohnungen daraus gemacht, das Haus sei "Teil unserer DNA".

Mehr als 230 Millionen Euro setzen die Ponnaths jährlich um, stoßen 52.000 Tonnen Ware aus. Bislang waren das fast nur tote Tiere in unterschiedlichsten Formen. Mittlerweile haben sie aber Alternativen zu den Rohstoffen gefunden, mit denen ihre Vorfahren seit Jahrhunderten gearbeitet haben. Sie machen jetzt auf vegetarisch. Ihr neuer Rohstoff sind Pflanzen. Ein Zehntel der Produkte ist bereits umgestellt.

Metzger Ponnath hat einst gelernt, Tiere zu schlachten und zu zerteilen, war gewöhnt an Blut an der Schürze und an den Händen. Heute fährt er im Anzug und weißen Hemd durch die Republik zu seinen Kunden, Kühltaschen mit Schnitzeln, Nuggets oder Frikadellen im Kofferraum, für die kein Tier sterben musste. Ponnath sieht da kein Problem. "Klar, der Rohstoff ist jetzt ein anderer. Aber wir haben gelernt, Produkte mit gutem Geschmack herzustellen. Das machen wir jetzt eben auch mit veganen und vegetarischen Produkten." Er habe die Entscheidung für das neue Segment getroffen, weil er sicher sei, dass er so die Firma an die nächste Generation weiterreichen könne.Es ist eine riskante Wette, die er da eingeht - und mit ihm eine ganze Branche: Kaum ein Thema treibt die Lebensmittelmultis derzeit so um, wie die neue Lust der Konsumenten auf fleischfreie Burger, Würstchen, Aufschnitt. Seitdem der US-Veggie-Spezialist Beyond Meat im Mai an die Börse ging und gleich am ersten Handelstag über 150 Prozent zulegte. Seitdem in Brasilien immer größere Teile des Regenwalds brennen und Europas Fleischhunger dafür mitverantwortlich gemacht wird. Seitdem immer neue Tierschutz- und Lebensmittelskandale publik werden und die Verbraucher alarmieren. Spätestens seitdem ahnt die Industrie, dass sie reagieren muss. Dutzende Anbieter vegetarischer Fleischalternativen buhlen inzwischen um die Gunst der Kunden. Vorneweg die Discounter, für die Ponnath fertigt.

Aber: Ist das Ganze mehr als ein Trend? Beobachten wir hier gerade tatsächlich eine Abkehr von der Fleischeslust der Deutschen? Lässt sich auf dieser Grundlage wirklich ein ganzes Unternehmen umbauen?

Die neue Lust am Verzicht

Der Einzelhandel jedenfalls kauft die Story: Großhändler Metro hat im vergangenen Jahr Beyond-Meat-Burger in die Regale geholt. Lidl zog diesen Sommer mit zwei Aktionsangeboten nach, die Kunden stürmten die Läden, innerhalb weniger Stunden waren die Beyond-Meat-Burger

