Die Stammmarke Mercedes verkaufte im August 14 Prozent mehr Autos als im Vorjahr. Im Gesamtjahr liegt der Absatz allerdings weiter leicht im Minus.

Der Autobauer Daimler holt beim Autoverkauf in einem bisher schwierigen Jahr mit großen Schritten auf. Im August verkauften die Schwaben von ihrer Stammmarke Mercedes-Benz 177.819 Autos und damit 14 Prozent mehr als im schwachen Vorjahresmonat, wie der Dax-Konzern am Freitag in Stuttgart mitteilte. ...

