Zürich (awp) - Beim Flugzeugwartungsunternehmen SR Technics kommt es zu einem Chefwechsel. Jean-Marc Lenz rückt per (heutigen) Freitag intern nach. Er folge auf Frank Walschot, der eine neue Tätigkeit in der Luftfahrtindustrie annehmen wird, teilte das Unternehmen mit. Lenz habe bereits viele Jahre Seite an Seite mit Walschot ...

