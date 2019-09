Die chinesische Zentralbank stemmt sich der schwächelnden Konjunktur entgegen. Noch im September senkt sie die Reserveanforderungen für die Banken.

Angesichts der Konjunkturabkühlung gewährt Chinas Notenbank den Geldhäusern mehr Freiraum für weitere Kredite in dreistelligem Milliarden-Umfang. Sie entschied am Freitag, die Reserveanforderungen für die Banken (RRR) zum dritten Mal in diesem Jahr zu senken - und zwar um einen halben Prozentpunkt. Einem ausgewählten Kreis von Geschäftsbanken ...

