Der Anbau von Ölpalmen wird wegen seiner Auswirkungen auf die Umwelt immer wieder kritisiert. Das weiß man auch beim Chemiekonzern BASF. Man teile die Bedenken in Bezug auf die Auswirkungen des Anbaus von Ölpalmen auf den tropischen Regenwald, den Verlust der Biodiversität und auf lokale Gemeinschaften, heißt es in einer Mitteilung. Nichtsdestotrotz zählen Palmöl und Palmkernöl (PKO) sowie deren Derivate zu den wichtigsten nachwachsenden Rohstoffen, die BASF verarbeitet. Und daher will der Konzern ... (Achim Graf)

Den vollständigen Artikel lesen ...