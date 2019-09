Zuviel Glück ist Pech. Zu meinem Beitrag vor einigen Tagen über das Glücksspiel muss ich anmerken, dass es wohl auch unter den Spielern einzelne Gewinner geben wird. Das sind wohl die, die wissen, wann sie aufhören müssen. Dann, wenn es am schönsten ist, wenn man gerade gewonnen hat. Eben lese ich in der Zeitung, dass ein Lottomillionär sein gesamtes Geld beim Internetglücksspiel wieder verloren hat, das ist so ein Pech, dass es unfair ist, er verklagt jetzt das Internetglücksspielunternehmen. Aber von der Zeitungsmeldung zu meinem Bekanntenkreis, das ist für mich greifbarer und leichter vorstellbar. Gestern im Gespräch über eine Casinostory in einem Magazin erzählte man mir von einer Begebenheit in den 90ern, also zu ...

