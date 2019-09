Die Pflegeheimkette Orpea wächst kräftig, Abfüllanlagenhersteller Krones plant die Ertragswende und Medizintechnikkonzern Abbott Laboratories erhöht die Prognose. Aktien, Anleihen und Fonds für die private Geldanlage.

Aktientipp 1: Orpea - Gepflegtes Wachstum

Die Bevölkerung wird älter, die Zahl der Pflegebedürftigen nimmt zu - in Deutschland im Zeitraum bis 2035 um eine Million auf 3,8 Millionen, prognostiziert das Beratungsunternehmen Wüest Partner. Wenn dann, wie heute, jeder dritte Pflegebedürftige in einem Pflegeheim untergebracht wird, bedeutete das einen Mehrbedarf von rund 230.000 Pflegeplätzen. Ein Wachstumsmarkt also. Besonders schnell wächst das Segment der privaten Pflegeheime. Rund die Hälfte der Einrichtungen in Deutschland befinden sich schon in privater Trägerschaft. Einer der führenden Anbieter in Deutschland und in Europa ist die französische Orpea. Die Unternehmensgruppe mit Stammsitz in Paris unterhält in 14 Ländern ein Netz mit insgesamt 950 Pflegeeinrichtungen und rund 97.000 Betten.

Das starke Wachstum der Vergangenheit setzt sich auch in diesem Jahr fort. Zur Jahresmitte erhöhte sich der Umsatz um 9,8 Prozent auf 1,84 Milliarden Euro. Organisch, also ohne neu eröffnete Heime, wuchs Orpea um 4,7 Prozent. Das Halbjahresergebnis wird das Management am 24. September nach Börsenschluss nachreichen. Enttäuschungen sind nicht zu erwarten. Im weiteren Jahresverlauf ist die Eröffnung von Häusern mit insgesamt 1500 Betten geplant. Insgesamt sind aktuell Häuser mit rund 17.400 Betten in der Bauphase.

Als Wachstumsregion ins Visier genommen hat das Management Lateinamerika. In der Region werden in den nächsten zehn Jahren schätzungsweise mehr als 700.000 zusätzliche Pflegeplätze benötigt. Aktuell sind die Franzosen in Brasilien mit 2800 Betten vertreten.

Aktientipp 2: Krones - Im Ausverkauf zugreifen

Der Abfüllanlagenhersteller Krones ist in den schwersten Abschwung seit der Finanzkrise geraten. Hohe Kosten für Material und Personal, eine schwache Auslastung der Produktion und Absatzprobleme bei eigentlich rentablen Anlagen drückten das bayrische Familienunternehmen im zweiten Quartal mit drei Millionen Euro in die roten Zahlen. Die Ziele für Umsatz und Gewinn wurden zusammengestrichen. Unter Investoren und Banken ist nach dieser Enttäuschung die Unsicherheit groß, ob Krones selbst seine bereits gekappten Ziele in diesem Jahr erreicht. Mit 1,6 Milliarden Euro liegt der Wert aller Krones-Aktien nur noch knapp über den 1,4 Milliarden Euro, die als Eigenkapital in der Bilanz stehen. Für den Aktienkurs ist das ein Puffer gegen noch tiefere Rückschläge.

Als Weltmarktführer für Getränkeabfüllanlagen ist Krones in einem vielversprechenden Markt, der dank Bevölkerungswachstum und stetiger Entwicklung der Nahrungsmittelindustrie beflügelt wird. Kurzfristig kommt es darauf an, ob Krones den jüngsten Ertragsverfall drehen kann. Noch in diesem Jahr erhofft sich Krones von einem Einstellungsstopp und Maßnahmen gegen hohe Materialkosten eine Entlastung. Außerdem zieht das Servicegeschäft an. Von 2020 an soll eine neue Fabrik in Ungarn zum Gewinn beitragen. Spätestens mit den Zahlen zum dritten Quartal und dem möglichen Antritt eines neuen Finanzvorstands sollten Anleger mehr Details über die Comeback-Strategie der Bayern erfahren. Bis dahin dürften Krones-Aktien im Bereich zwischen 40 und 60 Euro schwanken. Mutige sollten an schwachen Tagen zugreifen.

Aktientipp 3: Abbott Laboratories - Gesundheit lohnt sich

Der Medizintechnikkonzern Abbott Laboratories gehört zu den wenigen Unternehmen, die trotz wackliger Konjunktur ihre Gewinnziele für dieses Jahr heraufsetzen. Nachdem Abbott im ersten Halbjahr mit 1,7 Milliarden Dollar unterm Strich 46 Prozent mehr verdient hat, dürften 2019 insgesamt über drei Milliarden Dollar bleiben. Das wäre das beste Ergebnis, seit Abbott vor sechs Jahren sein Pharmageschäft unter dem Namen AbbVie abspaltete und als eigenes Unternehmen an die Börse brachte. Schwerpunkt des Geschäfts sind seitdem Medizintechnik und Diagnostik.

Ein Glücksgriff war die Übernahme des amerikanischen Medizintechnikers St. Jude Medical 2016. Damit verstärkte Abbott vor allem sein Angebot an medizintechnischen Produkten gegen Massenleiden wie Herzkrankheiten und Diabetes. Vor allem in den Industrieländern besteht hier ein hoher Bedarf an medizinischer Behandlung. Mit seiner jüngsten Entwicklungsstufe des Herzklappensystems MitraClip ...

