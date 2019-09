Hier geht's zur Bison-App: http://bit.ly/BISON-MM Kryptowährungen kaufen und verkaufen. Das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" hat kürzlich von einem kuriosen Fall aus der Ukraine berichtet: Da haben findige IT Mitarbeiter die stramme Performance der Rechner ihres Arbeitgebers benutzt, um Bitcoins zu schürfen. Doppelt praktisch: Den Strom dafür lieferte das Atomkraftwerk offensichtlich ebenfalls. Doppelt schade und verwerflich, sagt Krypto und Bitcoin Experte Markus Miller, herausgeben von Krypto-X: Zum einen unterliegen Atomkraftwerke besonderen (IT) Sicherheitsbestimmungen, zum anderen gibt das unnötig schlechte Berichterstattung über das Thema Kryptowährungen im allgemeinen und Bitcoin im speziellen. Dabei ist das Potenzial der Kryptowelt riesengroß und die Anwendungsmöglichkeiten stecken erst in den Kinderschuhen. Bitcoin hat das Zeug, zum Google der Kryptowährungen zu werden.