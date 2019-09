Alba wollte groß in Asien herauskommen. Doch nun wehren sich Länder gegen deutschen Müll, und dann kriselt auch noch Albas chinesischer Investor. Der Alba-Chef erklärt, warum er trotzdem an eine Welt ohne Abfall glaubt.

Bei Alba macht der Chef seinen Kaffee noch selbst. Axel Schweitzer hat eine eigene Maschine in seinem Büro, eine Nespresso. Die sind berühmt für den Müll, der durch die Kapseln entsteht. Ist das die richtige Wahl für jemanden, der an eine Zukunft ohne Müll glaubt? Die Kapseln seien gut recycelbar, sagt Schweitzer, weil sie ausschließlich aus Aluminium bestehen. Die Maschine sei auch die letzte Kapselmaschine im Büro, versichert er. Alle anderen seien bereits ausgetauscht.WirtschaftsWoche: Herr Schweitzer, Sie wollen Müll in Europa und in Asien verwerten. Unterscheidet sich der Abfall in China von deutschem Müll?Axel Schweitzer: Ja, definitiv. Ich hatte schon immer die Angewohnheit, mir Abfälle genauer anzuschauen - was für meine Umwelt meist belustigend bis befremdlich wirkt. Der Müll in China hat in der Tat oft eine ganz andere Zusammensetzung, er enthält viel mehr organisches Material wie Essensreste. Oder das Beispiel Elektroschrott: Wir haben in Hongkong die modernste Recyclinganlage für Elektrogeräte aufgebaut. Da gibt es natürlich wesentlich mehr Reiskocher oder Klimaanlagen als in Europa. Deshalb ist es so wichtig, unsere Technologien auf die lokalen Gegebenheiten anzupassen und nicht einfach unsere Anlagen per "Copy und Paste" dort aufzubauen.

Viele Unternehmen wagen den Schritt nach China gar nicht erst, weil sie Angst haben, dass die chinesischen Partner ihre Technologien kopieren.Firmen haben mitunter Befürchtungen, dass ihnen die Technologie abhanden kommt. Wir sind bereit, unsere Technologien mit Partnern zu teilen, um sie dann auch vor Ort gemeinsam auszurollen. Wir haben damit bisher sehr überwiegend gute Erfahrungen gemacht. Zusätzlich können auch wir von Asien für unser Geschäft in Europa lernen, weil dort zum Beispiel neue technologische Anwendungen schneller umgesetzt werden.

Was haben Sie in Asien gelernt, das dann in Europa eine Rolle gespielt hätte?Zum Beispiel das Thema Smart City: Bei Ausschreibungen in Asien kommt sofort die Frage, ob wir autonome Kehrmaschinen in das Entsorgungskonzept integrieren. Die Metropolen in Asien sind teilweise viel weiter, das wirkt zurück nach Europa. Wir haben jetzt die ersten autonomen Kehrmaschinen im Praxisbetrieb getestet, auf unseren eigenen Geländen in Leipzig und Wilhelmshaven. Insofern ist Technologietransfer keine Einbahnstraße.

In China wollten Sie auch mit Hilfe ihres Investors Techcent Fuß fassen. Nun hat Techcent ...

