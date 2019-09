Akselos hat die Simulationstechnologie "reduced basis finite element analysis" entwickelt. Durch die digitale Nachbildung in Form von Digitalen Zwillingen lassen sich so große und komplexe Anlagen nahezu in Echtzeit überwachen und analysieren. Die Technologie basiert auf Algorithmen und ermöglicht es nach Angaben des Entwicklers, auch potenzielle künftige Defekte vorherzusehen.

Software ...

Den vollständigen Artikel lesen ...