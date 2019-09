Die Übernahmeofferte des Sensorikherstellers AMS ist nicht willkommen. Doch bei allzu großem Widerstand drohen Schadenersatzklagen.

Mitten in München ereignete sich in den vergangenen Tagen Bemerkenswertes. Manch einem erschien es gar als schlechtes Omen. Am Karlsplatz, von den Einheimischen Stachus genannt in Erinnerung an die einst gleichnamige Gaststätte an diesem Ort und ihren Wirt Mathias Eustachius Föderl, wurde ein Denkmal gestürzt. "Osram, hell wie der lichte Tag" prangte dort 60 Jahre lang als Leuchtreklame an den neobarocken Gebäuden zu beiden Seiten des Rondells. Nun musste der Schriftzug weichen: Die Leuchtstoffröhren waren weder besonders umwelt- noch wartungsfreundlich, und für eine Umrüstung auf moderne LEDs wollte die Stadtverwaltung keine Genehmigung erteilen.

Also ging das Osram-Licht hier für immer aus. Ausgerechnet mitten im Übernahmekampf um das Münchner Traditionsunternehmen, das selbst wie eine Art Denkmal zur Stadt gehört, und dessen mögliche Zerschlagung deshalb vor allem die Arbeitnehmervertreter mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln verhindern wollen. Bei ihrem Widerstand gegen eine Kaufofferte des österreichischen Konkurrenten AMS bewegen sie sich allerdings auf einem ebenso schmalen wie riskanten Grat: Wie bereits in früheren Fällen könnten Aktionäre Schadenersatzklagen anstrengen, wenn sie sich um ihren Gewinn gebracht sehen.

"Einem aktivistischen Aktionär ist die IG Metall egal und auch, dass in Deutschland sogar die Bundeskanzlerin vor ihr Respekt hat," heißt es in Industriekreisen. Würde das für die Aktionäre lukrativere Angebot von AMS verhindert, etwa weil die Gewerkschaft massiv darauf hingewirkt hat, könnte es teuer werden. Erinnert sei nur an die Übernahme von Kabel Deutschland durch Vodafone 2013. Der britische Telekommunikationskonzern ließ sich den Kauf inklusive Schuldenübernahme rund 10,7 Milliarden Euro kosten. Bis heute streiten Vodafone und ehemalige Aktionäre von Kabel Deutschland - allen voran der US-Hedgefonds Elliott - vor dem Münchner Landgericht darüber, ob die Barabfindung nicht um 3 Milliarden Euro zu niedrig war. Eine Entscheidung wird für November erwartet.

Im Fall von Osram bietet der Sensorikhersteller AMS aus Premstätten in der Steiermark mit 38,50 Euro je Osram-Aktie 3,50 Euro mehr als die beiden Private-Equity-Gesellschaften Bain und Carlyle. Da AMS aber dreimal weniger Umsatz macht als Osram und sich für die ...

