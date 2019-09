In Kooperation mit http://www.businessinsider.de , einem Medium des Springer Verlags. Siehe auch http://www.finanzen.at . 6.09. 16:47: Amazon testet ein neues Label für bestimmte Produkte im Onlineshop - zunächst in den USAAmazon testet in den USA ein neues Zeichen, das neue Produkte mit der Aufschrift "Neu" kennzeichnet.Damit will das Unternehmen ein Problem lösen, das schon häufig kritisie ...>> Artikel lesen 6.09. 14:59: E-Auto-Aufbruch bei VW: "Ohne Elon Musk wäre mein Job erheblich schwerer gewesen", sagt der ChefstrategeVolkswagen hat sich entschieden: In Wolfsburg setzt man alles auf das E-Auto. Das ist die Zukunft, ist VW-Chefstratege Michael Jost überzeugt.Mit dem ID.3 - dem ersten E-Auto von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...