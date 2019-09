Italiens Investment-Ausgaben entsprechen rund zwei Prozent des BIPs. Italiens Unternehmern ist das zu wenig. Sie fordern die neue Regierung zur Förderung von Investitionen auf.

Italienische Unternehmer haben die neue Regierung aus sozialdemokratischer PD und populistischer 5 Sterne Bewegung zur Förderung von Investitionen aufgerufen. Zudem müssten die Staatsfinanzen in Ordnung gebracht werden, erklärten führende Vertreter der Wirtschaft an Freitag bei ihrer traditionellen Versammlung Ambrosetti Forum am Comer See. "Die Regierung muss mehr ...

