Die deutsche Version des Online-Lexikons war am Freitagabend zeitweise nicht erreichbar. Die Betreibergesellschaft sprach von einem "massiven und sehr breit angelegten" Angriff.

Die deutsche Version des Online-Lexikons Wikipedia und einige andere Ausgaben in Europa sind am Freitag von einer Online-Attacke lahmgelegt worden. Die Gesellschaft Wikimedia Deutschland berichtete am Abend von einem sogenannten DDOS-Angriff. Bei solchen Attacken werden Server mit einer Flut sinnloser Anfragen bombardiert, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...