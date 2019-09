Sao Paulo (awp/sda/reu) - Die Schweizer Bank UBS und das brasilianische staatliche Finanzinstitut Banco do Brasil denken über die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens im Bereich Investment-Banking in Brasilien nach. Dies berichten Insider der Nachrichtenagentur Reuters am Freitag. Die Verhandlungen der beiden Geldhäuser ...

Den vollständigen Artikel lesen ...