Der KMU-Anleihen-Markt startet gewohnt schwungvoll in den September (Kalenderwoche 36). Nach zahlreichen Emittenten-Präsentationen auf der Frankfurter Herbstkonferenz zu Beginn der Woche hat am Donnerstag die Zeichnungsfrist der neuen Eyemaxx-Anleihe 2019/24 (ISIN DE000A2YPEZ1) begonnen. Die Anleihe kann ab einem Mindestbetrag von 1.000 Euro u.a. über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Börse Frankfurt bis zum 19. September gezeichnet werden. Die nunmehr siebte reine Unternehmensanleihe der Eyemaxx Real Estate AG wird jährlich mit 5,50% verzinst und hat ein Volumen von bis zu 50 Mio. Euro.

Die Euroboden GmbH hat in dieser Woche das Zielvolumen ihrer neuen Anleihe 2019/24 (ISIN DE000A2YNXQ5) aufgrund des hohen Interesses des Kapitalmarkts von ursprünglich 30 Mio. Euro um 10 Mio. Euro auf nunmehr bis zu 40 Mio. Euro erhöht. Vorbehaltlich der Billigung des Wertpapierprospekts erfolgt das öffentliche Angebot der neuen 5,50%-Euroboden-Anleihe 2019/24 ab dem 16. September und soll spätestens am 27. September 2019 beendet werden. In einem aktuellen Mittelstandsanleihen-Barometer haben die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG in dieser Woche die 5,50%-Hybrid-Anleihe der PORR AG (WKN A19CTJ) weiterhin als "durchschnittlich attraktiv" mit 3 von 5 möglichen Sternen bewertet.

Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH kann ihren Wachstumskurs, trotz des herausfordernden Marktumfelds in der Automobilbranche, im ersten Halbjahr 2019 fortsetzen. Demnach stieg der Konzernumsatz um 4,5% auf 57,7 Mio. Euro und das EBITDA um 4,9% auf 6,4 Mio. Euro. Die Anleihegläubiger der Herbawi GmbH haben eine Verlängerung der Laufzeit der "Fast Forward-Anleihe 2014/19" um zwei Jahre sowie eine Reduzierung der Verzinsung von nominal 7,75% auf 6,00% p.a. beschlossen. Die neue Endfälligkeit der Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A12T6J2) ...

