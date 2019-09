07.09.2019 Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Aus dem Equity Weekly der Erste Group: In unserer jüngsten Analyse haben wir unsere Kaufempfehlung für die SBO Aktie bestätigt, jedoch das Kursziel von zuletzt EUR 105,0 auf EUR 75,5 revidiert. Die Kürzung des Kursziels ist auf mehrere Faktoren in unserem Bewertungsmodell zurückzuführen, vor allem auf die etwas weniger robuste Entwicklung des Oilfield Equipment Segments infolge der (in der letzten Zeit) gedämpften Investitionen in der Ölindustrie in Nordamerika. Basierend auf der zurückhaltenden ...

