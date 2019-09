Was für eine Woche für die Aktie von Heidelberger Druck. Nachdem die Erholung des in den vergangenen Monaten zum Pennystock verkommenen Werts bereits zu Ende schien, nahm Heidelberg vor dem Wochenende an der Börse wieder Fahrt auf. Nach ihrem Rücksetzer auf genau 1,00 Euro am Mittwoch legte die Aktie innerhalb von nur zwei Tagen um 13 Prozent zu und ging am Freitag bei 1,13 Euro aus dem Xetra-Handel. Eine aktuelle Einschätzung hatten die Papiere von Heidelberger Druck damit schon wieder hinter sich ... (Achim Graf)

