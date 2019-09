Ein Plus von rund elf Prozent innerhalb von nur einer Woche - eine solche Performance haben Anleger bei BYD lange nicht erlebt. Doch genau dies ist der Aktie des chinesischen Batterie- und Fahrzeugherstellers in den vergangenen Tagen gelungen. Ausgehend von noch 4,33 Euro am vorvergangenen Donnerstag ging es hinauf auf bis zu 4,84 Euro im Laufe des Freitags. BYD hatte in den vergangenen Tagen auch durchaus Positives zu berichten. Batterien und Elektrobusse So vermeldete die japanische Tageszeitung ... (Achim Graf)

Den vollständigen Artikel lesen ...