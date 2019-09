Vor lauter Hass auf Boris Johnson und Panik angesichts des Brexits, sollte niemand vergessen: Der linke Oppositionsführer Corbyn ist für die Wirtschaft mindestens so gefährlich.

Es ist eines der bekanntesten Zitate Winston Churchills: "Wir haben das falsche Schwein geschlachtet." In Kreisen von Altnazis und Geschichtsrevisionisten ist der Satz, der nach Angaben der International Churchill Society nicht nachweisbar ist, sehr beliebt, da mit dem falschen Schwein angeblich Hitler beziehungsweise das nationalsozialistische Deutschland gemeint sein sollte, und das "richtige" Stalin und die Sowjetunion gewesen wäre. Abgesehen davon, dass es sicherlich nicht falsch war, Hitlers völkermörderisches Regime zu bekämpfen und zu besiegen, steckt in dem Zitat natürlich insofern ein wahrer Kern, als die Regierungen der Westalliierten vor 1945 (und ein Großteil der westlichen Intellektuellen auch noch Jahrzehnte danach) den verbrecherischen und expansiven Charakter der stalinistischen Sowjetunion nicht sehen oder wahrhaben wollten.

Ein Phänomen, das nicht nur in der großen Weltpolitik immer wieder zu beobachten ist, sondern auch im Privat- oder Berufsleben: Man ist so fokussiert auf eine Gefahr oder einen Gegner, dass man bedingungslos bereit ist, sich zu dessen Vernichtung mit einer jeglichen dritten Person oder Macht blind zu verbünden - ohne dessen mögliche Gefährlichkeit mit einzukalkulieren. Nach dem Motto: Meines Feindes Feind ist mein Freund. Allzu oft ist aber meines Gegners Gegner tatsächlich auch mein Gegner - spätestens, wenn der gemeinsame Feind beseitigt ist. Das klassische Beispiel dafür: Die USA haben in den 1980er Jahren ...

