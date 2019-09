Nach dem Anschlag setzt Trump die Friedensverhandlungen mit den Taliban aus. Er wollte sich in Camp David heimlich mit Führern der radikalislamischen Gruppe treffen.

US-Präsident Donald Trump hat die Friedensgespräche mit den Taliban nach einem jüngsten Anschlag in Kabul überraschend abgebrochen. Für den heutigen Sonntag geplante separate Geheimtreffen mit Führern der radikalislamischen Gruppe sowie dem afghanischen Staatschef Aschraf Ghani in Camp David habe er zudem abgesagt, teilte Trump am Samstagabend (Ortszeit) auf Twitter mit. Ob der Dialog mit den Taliban damit definitiv beendet oder nur ausgesetzt ist, war unklar. Weder das Weiße Haus noch das Außenministerium in Washington wollten sich zunächst äußern.

Laut Trump hätten die Taliban-Führer und Ghani am Abend in den USA eintreffen sollen, um sich mit ihm tags darauf im Präsidentenlandsitz Camp David in Maryland zu treffen. Davon habe kaum jemand gewusst. Doch leider hätten die Taliban sich als politisches Druckmittel zu dem Anschlag in Afghanistans Hauptstadt am Donnerstag bekannt, bei dem ein US-Soldat und elf weitere Menschen getötet wurden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...