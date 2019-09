Berlin probt den Linksruck, und der Osten wählt rechts. Wie steht es um Maß, Mitte und Marktwirtschaft? Die Antwort liefert eine exklusive Umfrage. Viele Deutsche wollen mehr Umverteilung und mehr Staatseingriffe.

Sein Debüt als privater Vermieter hat sich Joern Hansen anders vorgestellt. Erst wurde seine Wohnung im Berliner Stadtteil Alt-Treptow, für rund 300.000 Euro gekauft, nicht rechtzeitig fertig. Und jetzt, da es bald endlich so weit ist, droht seinem Investment auch noch der Absturz. Hansen, 42, Mitglied des Hauseigentümervereins Berlin, ist jedenfalls "stark verunsichert". Der geplante "Mietendeckel" in der Hauptstadt macht ihm Angst, "dauerhaft ins Minus zu gehen".

Der Kredit für die rund 60 Quadratmeter große Wohnung läuft 15 Jahre. Um ihn bedienen zu können, muss Hansen, der seinen echten Namen lieber nicht preisgeben will, seinem künftigen Mieter mindestens 10,50 Euro pro Quadratmeter in Rechnung stellen. Ohne Reparaturen - und Rendite. Der "Mietendeckel" aber sieht Maximalmieten von 9,80 Euro pro Quadratmeter vor. Vorerst zwar nicht für Neubauten, also nicht für ihn. Aber wer weiß, was noch kommt?

Gegen Reiche und Gender-Gaga

Privatinvestoren, die mit ihrem Geld Wohnraum schaffen und es dann mit der Angst zu tun bekommen, weil der Staat den freien Markt rasiert - man wird sich daran gewöhnen müssen. Der "Mietendeckel" ist nur das jüngste Beispiel eines Linkstrends, der zusehends von der Berliner Landes- auf die Berliner Bundespolitik ausstrahlt.

Als Juso-Chef Kevin Kühnert vor ein paar Monaten dem Gedanken nachhing, Großunternehmen zu sozialisieren, lobten auch Politiker, die den Vorschlag ablehnten: Der junge Mann stoße eine wichtige Debatte an. Und tatsächlich: Die Debatte hat inzwischen Fahrt aufgenommen. Die SPD will die Vermögensteuer wieder aufleben lassen, denn, so formuliert es einer der Kandidaten für den SPD-Vorsitz, Karl Lauterbach: "Wir müssen gegen die ungerechte Verteilung vorgehen." Und Interims-Parteichef Thorsten Schäfer-Gümbel hält fast alle Vermögen für "am Ende leistungslose Einkommen".

Das ist die eine Seite. Die andere zeigte sich bei den Wahlen in Sachsen und Brandenburg: Die AfD zog mit Rekordergebnissen in die Landtage ein. Ihre Rhetorik: ausgrenzend, spaltend, aggressiv. Der brandenburgische AfD-Spitzenkandidat Andreas Kalbitz raunte braun im Wahlkampf, in der Schule müssten wieder Werte vermittelt werden, die "Deutschland groß gemacht" hätten: Pünktlichkeit, Disziplin, Ordnung seien "lebenstauglicher für die Zukunft als afrikanische Trommelkurse, Türkischunterricht oder Gender-Gaga". Der Arbeitgeberverband äußerte nach der Wahl seine Sorge um den Ruf der ostdeutschen Wirtschaft.Fakt ist: Der politische Diskurs in Deutschland wird von den Rändern her dominiert wie lange nicht. Was stramm links und rechts gedacht und gesprochen wird, bestimmt allzu oft die Themen des Tages. Aber müssen sich die Deutschen wirklich ängstigen, dass die Systemfrage zurück ist? Wie gut tragen die Pfeiler der Demokratie und Wirtschaftsordnung noch? Wie prekär sind Freiheit, Privateigentum und soziale ...

