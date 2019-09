Plastik oder Glas: Was ist die bessere Verpackung für Wasser? Verbraucher kaufen zwar mehr Glas, aber am häufigsten Einweg-Plastikflaschen. Dabei wäre die Mehrweg-Plastikflasche die beste Wahl. Zeit für eine Aufklärung.

Gabriele Römer trinkt ihr Wasser gerne aus Glasflaschen. Sie muss darüber gar nicht lange nachdenken. Das war schon immer so, sagt sie. Weil es ihr besser schmecke. Weil die Flasche stabiler sei und die Kohlensäure kaum entweichen könne. "Tatsächlich hat Wasser in Glasflaschen ein Mindesthaltbarkeitsdatum von zwei Jahren. Bei Plastikflaschen ist es nur ein Jahr", sagt Römer. Die 70-Jährige ist Inhaberin der Haaner Felsenquelle, einem der vielen mittelständischen Wasserbrunnen in Deutschland, die über das ganze Land verteilt sind, unterirdische Quellen anzapfen und deren Wasser in Flaschen abfüllen. Am liebsten mit Kohlensäure versetzt, versteht sich. Der deutsche Kunde mag es prickelnd.

Doch aus welchem Material die Gefäße für das Lieblingsgetränk der Bundesbürger hergestellt wird, ist eine ganz andere Frage. Seitdem die Bilder von plastikverseuchten Ozeanen und müllgefüllten Fischen um die Welt gehen, seitdem die EU Kunststoff-Strohhalme und -Geschirr verbietet, seitdem Politiker und Wissenschaftler über Mikroplastik und dessen noch unbekannte Folgen für die menschliche Gesundheit diskutieren - seitdem ist die Plastikflasche in Verruf und ihr Gebrauch zum politischen Statement avanciert.

Das führt zu einem Paradoxon: Immer mehr Verbraucher kaufen mittlerweile Mehrweg-Glasflaschen und treffen damit eigentlich keine schlechte Wahl. Der Umsatz mit Wasser in Glasflaschen stieg im vergangenen Jahr um fast elf Prozentpunkte, berichten die Marktanalysten Nielsen. Doch der eigentliche Sieger in der Ökobilanz ist die Kunststoff-Mehrwegflasche. Sie ist wie Glasflaschen wiederbefüllbar, aber wesentlich leichter und deshalb auf längeren Transportstrecken leicht im Vorteil.

Nur wissen Verbraucher oft gar nicht, woran genau sie eine Mehrweg-Flasche erkennen sollen. Und oft genug haben sie nicht mal eine Wahl. Obwohl der Gesetzgeber Mehrweg fördern will, gibt es in manchen Discounterregalen nicht eine einzige wiederverwendbare Flasche. Stattdessen verkaufen Supermärkte noch immer den größten Teil ihres Wassers in Einwegplastik. Und damit in der umweltschädlichsten Variante.

Wer verstehen will, warum das so ist, muss sich auf den Weg machen zu den Mineralwasserbrunnen und Abfüllern in Deutschland. Der muss die Details des Mehrwegsystems und die logistischen Herausforderungen verstehen lernen. Und der stellt dabei fest, dass am Ende bei der Wahl der Getränkeflaschen allein Kostenfaktoren und Marktmacht entscheiden.

Die Schönheit des Kreislaufs

Die Abfüllanlagen der Haaner Felsenquelle befinden sich im Keller, unter den Büros von Gabriele Römer und ihrer Familie. Es ist feucht hier. Und laut. In einem Raum lagert das frisch gepumpte Wasser in großen, silbernen, glänzenden Tanks. Den meisten Platz aber nehmen die Hunderte Meter langen Schlangen von Glasflaschen ein, die sich auf Förderbändern durch die Hallen schieben. Maschinen schrauben Deckel ab, lösen Etiketten, spritzen die Flasche aus, scannen, schnüffeln nach Rückständen und befüllen sie schließlich wieder neu. Ein stetiges Klingen von Glas an Glas erfüllt die Halle. Manchmal auch ein Klirren, wenn die Greifarme die Flaschen einen Sekundenbruchteil zu spät erfassen oder das Glas bereits Risse hat und splittert. Auf dem Boden liegen die Scherben als Beweis.

Es gebe nicht viele solcher Verluste, sagt Römer. Bis zu 50-mal lassen sich Glasflaschen wiederbefüllen. In Deutschland funktioniert das System besser als irgendwo sonst. Grund dafür ...

