Viele Konzerne nehmen die Konjunkturkrise zum Anlass, die Generation 50plus loszuwerden. Andere haben erkannt: Das ist ein fataler Fehler - und setzen gezielt und erfolgreich auf gemischte Teams.

Allein die 30 Dax-Konzerne werden im laufenden Jahr mit Hilfe von Fluktuationen, Vorruhestandsregelungen und Abfindungen 100.000 Stellen abbauen. Davon betroffen sind in vielen Fällen Mitarbeiter, die älter als 50 Jahre sind. Ihnen wird in diesem Zuge gern unterstellt, sie hätten nicht das erforderliche digitale Know-how für die heutige Arbeitswelt. Interessanterweise kommen diese Einschätzungen oft von deutschen Geschäftsführern - Durchschnittsalter 52 - während junge Professoren und Unternehmensberater der Generation Y mit ganz anderen Ergebnissen und Erfahrungswerten aufwarten.

"Gerade in Zeiten der Digitalisierung und schnellen Veränderung ist es zentral, dass Unternehmen nicht wieder einmal kurzfristig über Frühverrentungsprogramme auf Entlassungen von erfahrenen Mitarbeitern setzen, sondern auf die für Innovationen elementare Altersdiversität von Teams", sagt Florian Kunze, selbst Generation Y, und Lehrstuhlinhaber für Organizational Studies an der Universität Konstanz. Er bedauert, dass die jüngsten Entlassungswellen das stark eingeschliffene, aber wissenschaftlich absolut nicht haltbare Vorurteil wiederhochbrächten, wonach Ältere mit dem Tempo der digitalen Veränderung nicht Schritt halten können.

Dabei kommt seine noch unveröffentlichte Studie zu digitalen Kompetenzen zu folgendem Ergebnis: "Zwischen dem Alter der Beschäftigten und ihrer Digital Fluency - der Fähigkeit und dem Selbstvertrauen, sich mit neuen, digitalen Technologien auseinanderzusetzen - besteht kein Zusammenhang. Vielmehr ist es für alle Mitarbeiter unabhängig von ihrem Lebensalter entscheidend, dass sie von ihrer Führungskraft bei dem Umgang mit digitalen Veränderungen unterstützt und auch zum Ausprobieren und Experimentieren ermutigt werden."

Auch die Studie 2019 zur Innovationsfähigkeit zeigt, dass ältere Mitarbeiter genauso innovativ wie jüngere sind, wenn sie ihre Vorteile in der sozialen Vernetzung und Informationsbeschaffung im Unternehmen nutzen, die sie durch ihre Erfahrung oder längere Zugehörigkeit erworben haben, und bei denen sie den jungen Kollegen häufig überlegen sind.Mehr Innovation durch gemischte Teams und digitales Know-how für alle - so könnte es gar zu neuen Geschäftsideen, dem Auf- und Ausbau neuer Geschäftsfelder und damit auch wieder zu mehr Umsatz und Beschäftigung kommen. Natürlich ist das kein Allheilmittel. Aber warum nutzen gerade die großen Konzerne das Know-how der gesamten Belegschaft eher selten, um den Vicious Circle (Abwärtstrend) aus einseitigem Jugendhype, Stagnation und Stellenabbau zumindest stellenweise in einen Virtuous Circle (Aufwärtsdynamik) umzudrehen? Das Demografie-Netzwerk Deutschland listet gerade einmal neun gute Beispiele für einen angemessenen Einsatz aller Generationen.

Eines ...

Den vollständigen Artikel lesen ...