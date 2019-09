Die Allianz-Aktie hat ihren Kurs in der vergangenen Woche weiter nach oben geschoben und dabei mit der 50-Tagelinie bei 204,37 Euro einen wichtigen Widerstand erreicht. Am Freitag konnte der EMA50 im Tagesverlauf bereits leicht überschritten werden. Der Wochenschlusskurs lag mit 204,30 Euro jedoch noch leicht unterhalb des gleitenden Durchschnitts. Die 50-Tagelinie endgültig zu überwinden, ist deshalb in der neuen Woche die vorrangige Aufgabe der Käufer. Sie kann als gelöst betrachtet werden, wenn ... (Dr. Bernd Heim)

