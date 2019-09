Die Vorgaben zum Erfassen von Gesundheitsparametern bettlägeriger Patienten sind klar definiert: Es gilt, diese Werte laufend, berührungslos zu registrieren. Zudem muss das Gerät mobil und unsichtbar unter dem Krankenbett angebracht sein. Sobald Herz- und Atemfrequenz kritische Werte erreichen sowie bei der Dekubitus- und Sturzprophylaxe, sollte ein Signal Schwestern und Ärzte automatisch alarmieren. Kontron hat für einen Kunden eine solche Lösung entwickelt. Der Klinik waren dabei folgende Anforderungen wichtig:

Unterstützung von Yocto-Linux,

Support mehrerer Schnittstellen wie WLAN, LAN und Bluetooth,

hohe Rechenleistung, die auch Machine Learning erlaubt, und

ein zweiter unabhängiger Prozessor, um korrekte Messergebnisse zu gewährleisten.

Als Medizinprodukt muss das Instrument für die zweithöchste Sicherheitsklasse 2b zertifiziert sein. Damit spielt es in einer Liga mit Anästhesie- und Beatmungsgeräten. Außerdem sollte die mobile Mess-Station die Anforderungen in puncto Sicherheit und Ergonomie erfüllen, wie sie die EN 60601 für medizinische elektrische Geräte und in medizinischen Systemen definiert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...