Die deutschen Autozulieferer haben derzeit mit massiven Problemen zu kämpfen. Continental geht das nicht anders. Das Unternehmen überprüft deshalb auch mehrere Werke auf ihre Wirtschaftlichkeit.

Der kriselnde Autozulieferer Continental überprüft im Zuge seiner Sparanstrengungen auch einzelne Werke. "Wir schauen überall auf die Wettbewerbsfähigkeit, deutsche Standorte sparen wir dabei nicht aus", sagte Konzern-Chef Elmar Degenhart der "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung". Derzeit liefen Gespräche mit den Arbeitnehmervertretern. "In den kommenden Wochen werden wir dann die ersten Entscheidungen treffen", kündigte Degenhart an. Medienberichten zufolge stehen beim Dax-Konzern neun seiner weltweit 32 Werke in der Antriebssparte auf der Kippe, auch in Deutschland käme ein Stellenabbau in Frage.

Ab es im Rahmen der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...