Vor allem durch Jumbo Emissionen von Corporates kam es am Primärmarkt mit einem platzierten Volumen von insgesamt rund EUR 35 Mrd. zur stärksten wöchentlichen Aktivität seit März 2018. Die EUR Triple-Tranche von Schlumberger Limited (A1/A+) wurde am Freitag im Volumen von jeweils EUR 500 Mio. bei MS+50 BP (5J), MS+60 BP (8J) und MS+70 BP (12J) begeben. Mit einem Orderbruch von rund EUR 1,4 Mrd. gab es für die kürzere der drei Tranchen das höchste Investoreninteresse. Dealpipeline: Dassault Systemes S.E. (A-) könnte nach dem Roadshow-Start letzter Woche in dieser Woche mit einer EUR Benchmark vierfach Senior-Trancheanleihe an den Markt kommen. Darüber hinaus beendete LyondellBasell Industries N.V. (Baa1/BBB+) ...

