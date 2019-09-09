BARCLAYS HEBT ADO PROPERTIES AUF 'OVERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - ZIEL 38 (51) EURBARCLAYS SENKT DEUTSCHE WOHNEN AUF 'UNDERWEIGHT' (EQUAL W.) - ZIEL 32 (46) EURBERENBERG HEBT ZIEL FÜR SYMRISE AUF 89 (87) EUR - 'HOLD'BERENBERG HEBT ZIEL FÜR VARTA AUF 100 (72,50) EUR - 'BUY'BERENBERG SENKT ZIEL FÜR AAREAL BANK AUF 26 (30,50) EUR - 'HOLD'HSBC SENKT ZIEL FÜR HUGO BOSS AUF 73 (75) EUR - 'BUY'JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR FREENET AUF 23,70 (23,40) EUR - 'BUY'JEFFERIES SENKT HAPAG-LLOYD AUF 'UNDERPERFORM' (BUY) - ZIEL 40 EURMAINFIRST STARTET MORPHOSYS MIT 'OUTPERFORM' - ZIEL 140 EURMACQUARIE HEBT NORDEX AUF 'OUTPERFORM' (UNDERPERFORM) BERENBERG HEBT GIVAUDAN AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 3150 (2650) CHFBERENBERG HEBT ZIEL FÜR ...Den vollständigen Artikel lesen ...