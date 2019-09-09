Anzeige
Mehr »
Lynx Broker
Login
Montag, 09.09.2019 Börsentäglich über 12.000 News von 611 internationalen Medien

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A0HN5C ISIN: DE000A0HN5C6 Ticker-Symbol: DWNI 
Xetra
09.09.19
09:10 Uhr
31,500 Euro
-0,260
-0,82 %
Branche
Immobilien
Aktienmarkt
MDAX
Prime Standard
DAX International 100
1-Jahres-Chart
DEUTSCHE WOHNEN SE Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
DEUTSCHE WOHNEN SE 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
31,510
31,540
09:25
31,520
31,530
09:25
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
DEUTSCHE WOHNEN
DEUTSCHE WOHNEN SE Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
DEUTSCHE WOHNEN SE31,500-0,82 %
FREENET AG18,240+1,45 %
MORPHOSYS AG110,10+2,61 %