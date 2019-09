Fast die Hälfte des Wertes eines Elektroautos macht dessen Batterie aus. Jede Möglichkeit den Stromspeicher besser und länger zu nutzen, bringt deshalb große Kostenvorteile. Leistung und Lebensdauer der Batterie sind allerdings abhängig von zahlreichen Faktoren, zum Beispiel der Häufigkeit, des Auf- und Entladens, der Art des Ladevorgangs, der Fahrweise sowie von äußeren Einflüssen wie der Temperatur. Auf diese Weise altert jede Lithium-Ionen-Batterie im Laufe ihres Einsatzes, sie verliert an Speicherkapazität. In einem Fahrzeug kommt der Akku üblicherweise nur dann zum Einsatz, wenn er noch mindestens 70 Prozent des Restkapazitätswertes besitzt. Ab dann erhöht sich das Risiko einer nichtlinearen Alterung. Der Innenwiderstand steigt, der Strom bricht deshalb kurzfristig ein und der Wagen bleibt womöglich liegen. Da es sich hier um eine reale Gefahr handelt, ist es nötig die teure Batterie frühzeitig auszutauschen.

Batteriebetriebsstrategie

Abhängig von der Betriebsstrategie, etwa den Stromraten für Ladung und Entladung, den State-of-Charge-Fenstern (SoC) beziehungsweise der Depth of Discharge (DoD), kann eine Batterie im schonenden Betrieb, auch im Rahmen stationärer Anwendungen, jedoch deutlich längere Lebenszeiten erreichen und lässt sich in niedrigeren Restkapazitäten betreiben.

Insgesamt muss daher ein Kernbaustein der Batteriebetriebsstrategie die Vermeidung von Alterungseffekten oder aber eine ökonomische Lebenszeitoptimierung unter Einbeziehung dieser Effekte sein. Probleme ergeben sich daraus, dass der aktuelle Stand der Technik die (Ent-) Ladeleistung abhängig von vordefinierten Labormodellen bestimmt, die aber nicht zwangsläufig den tatsächlichen Zustand widerspiegeln. Die optimalen Betriebsfenster von Batterien ändern sich fortlaufend, basierend auf der zyklischen und kalendarischen Alterung. Bestimmte System- und statistische Streuungseffekte sind jedoch in den initialen Modellen nicht abgebildet. Darüber hinaus kommen synthetische Zyklen, bestehend aus konstanten Lade- und Entladephasen, zum Einsatz, die keine realen Betriebsbedingungen widerspiegeln. Die Betriebsfenster sind also nicht spezifisch auf einzelne Batterien angepasst, eine verstärkte Alterung kann auftreten.

Zusammengefasst ist die Alterung von Batterien eine hochkomplexe Thematik, die von einer Vielzahl an Einflussfaktoren abhängt, welche sich ohnehin nur bedingt durch Modellierungen und Testreihen während der Entwicklungsphase abdecken lassen. Dies hängt unter anderem damit zusammen, dass Wissenschaftler Alterungsmodelle in langwierigen und ressourcenintensiven Messreihen im Labor erstellen müssen. Dabei sind die Stressfaktoren (zum Beispiel Temperatur, Stromrate, (Ent-) Ladehub, mittlerer Ladezustand) in verschiedenen Verhältnissen zueinander zu prüfen, was zu einer sehr umfangreichen Testmatrix führt. Um den Kapazitäts- und Innenwiderstandsverlauf ...

