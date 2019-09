Nach einer starken Woche am deutschen Aktienmarkt dürfte es am Montag noch ein Stückchen weiter nach oben gehen. Der X-DAX als Indikator für den deutschen Leitindex +0,22% signalisierte vor Xetra-Handelsstart ein Plus von 0,2 Prozent auf 12.209 Punkte. Am Freitag hatte der DAX bei 12.191 Punkten geschlossen. Der EuroStoxx 50 +0,30%, der Leitindex der Euroregion, wird ebenfalls freundlich erwartet.Marktexperte ...

