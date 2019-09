Weiter nach oben ging es zum Wochenausklang in Europa, wenngleich auch die Zuwächse nicht mehr ganz so gut ausfielen wie an den beiden vorangegangenen Tagen. Der EuroStoxx 50 beendete den Handel mit einem Aufschlag von 0,3%, was auf Wochensicht ein Plus von rund 2,0% bedeutete, in Paris konnte der Markt 0,2% zulegen, ebenso in London, nur Deutschland war etwas besser mit einem Zuwachs von 0,5%. Der Optimismus der Anleger basierte vor allem auf politischen Ereignissen, so hatte in Großbritannien das Gesetz gegen den ungeregelten EU-Austritt die letzte parlamentarische Hürde genommen, die wichtigste makroökonomische Veröffentlichung, die US-Arbeitsmarktdaten, fiel eher gemischt aus. Europaweit bewegten sich fast alle Branchenindizes am Freitag im positiven ...

