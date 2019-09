Das deutsche Börsenbarometer knüpft an die positiven Handelstage der vergangenen Woche an. Es gibt Indizien, dass der Dax weiter steigen dürfte.

Der deutsche Aktienmarkt startet schwungvoll in die neue Handelswoche. Der Dax eröffnet 0,3 Prozent im Plus und liegt bei 12.228 Zählern. Am Freitag hatte er bei 12.191 Punkten geschlossen. Die vergangene Handelswoche endete mit einem Plus von rund zwei Prozent.

Hauptgrund für das deutliche Pluszeichen in der vergangenen Woche war das Brexit-Drama. Auch wenn es in den kommenden Tagen zu weiteren Wendungen und Irrungen vermutlich kommen wird. Ein Austritt ohne Abkommen dürfte zumindest in diesem Jahr vom Tisch sein und auch den Markt nicht mehr belasten.

Turbulent an den Märkten, vor allem am Devisenmarkt, dürfte es aber werden, wenn Premierminister Boris Johnson sich nicht an die Gesetze hält - bislang aber ein noch eher unwahrscheinliches Szenario.

Zudem gibt es weitere Indizien, dass der Dax in dieser Woche weiter zulegen oder zumindest nicht fallen dürfte. So haben beispielsweise die privaten Anleger auf die Kursgewinne der vergangenen Handelstage verstärkt mit Spekulationen auf fallende Notierungen reagiert.

Das zeigt zumindest das Euwax-Sentiment der Börse Stuttgart an. Dieser Indikator wird anhand realer Trades mit Hebelprodukten auf den Dax berechnet und zeigt einen deutlichen Überhang an Short-Produkten in den Anleger-Depots an. Short-Hebelprodukte steigen, wenn die Kurse fallen.

Die Reaktion der Privatanleger ist nachvollziehbar: Sie wollten ihr Depot vor einem plötzlichen Ende der Kursgewinne schützen. Doch nun sitzen sie auf Buchverlusten, die je nach Kaufdatum und Ausgestaltung des Hebels hoch sein können.

Sollten die Kurse weiter steigen, müssen sie diese Short-Produkte schnell verkaufen, damit die Verluste nicht ausufern. Auch bei fallenden Kursen dürften die "Shorties" schnell verkauft werden, weil die Verluste deutlich geringer geworden. In beiden Fällen stützen solche Verkäufe den Markt.

Von der Konjunkturseite gab es bereits vor der Handelseröffnung positive Signale: Die vom Zollstreit gebeutelten deutschen Exporteure sind mit einem überraschenden Umsatzplus ins zweite Halbjahr gestartet. Sie lieferten im Juli 0,7 Prozent mehr Waren ...

