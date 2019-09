Procter & Gamble (WKN: 852062) hat im Research Park der University of Illinois sein erstes Smart Lab eröffnet. In diesem sollen Studenten und Mitarbeiter des Unternehmens gemeinsam an Forschungsprojekten zu Konsumgewohnheiten der Verbraucher arbeiten. Die Ergebnisse der Studien sollen gar binnen Wochen das Marketing und die Produktentwicklung von Procter & Gamble voranbringen. Der University of Illinois Research Park ist eine Technologie-Hochburg für Start-ups. Rund 120 Unternehmen beschäftigen im Forschungspark Studenten und Forscher...

