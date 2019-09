Viele Bekleidungsfirmen lassen ihre Textilien in Ländern produzieren, in denen Hungerlöhne an der Tagesordnung sind. Wer solche Kleidung nicht tragen möchte, soll sich künftig am "Grünen Knopf" orientieren.

Der "Grüne Knopf" soll in Zukunft Kleidungsstücke markieren, die unter Einhaltung von sozialen und ökologischen Mindeststandards hergestellt wurden. Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU), der das Projekt aus der Taufe gehoben hat, will das neue staatliche Textilsiegel an diesem Montag an die ersten Bekleidungshersteller vergeben, die das Label dann an ihre Produkte nähen können.

Warum soll es ein solches Siegel überhaupt geben?Im April 2013 war in Bangladesch das achtgeschossige Fabrikgebäude Rana Plaza eingestürzt, in dem viele internationale Konzerne ihre Textilien nähen ließen. 1135 Menschen kamen damals ums Leben. Dieses Unglück hat den Blick dafür geschärft, dass in der Textilwirtschaft weltweit bis zu 150 Millionen Menschen unter oftmals erbärmlichen Bedingungen arbeiten.

Wer bekommt den "Grünen Knopf"?Die Produzenten von Kleidungsstücken - aber auch von Matratzen, Bettwäsche oder Rucksäcken - verpflichten sich zur Einhaltung von 26 Sozial- und Umweltstandards. So müssen bei der Herstellung der Produkte ...

