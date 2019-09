DAX - Auch die 12.200-Punkte-Marke ist erreicht

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Der DAX geht wieder einmal den Weg des größten Schmerzes, zumindest aus Sicht der Shortseller und markiert ein Verlaufshoch nach dem anderen. Der Schlüssel lag in der Vorwoche im erfolgreichen Pullback an die Unterstützungszone zwischen 11.865 und 11.835 Punkten. Am Freitag erzielte der Index weitere Hochs und arbeitete das Bonusziel bei 12.208 Punkten ab.

Die obere Trendkanalbegrenzung im XETRA-Chart verläuft heute bei rund 12.280 Punkten. Spätestens dort sollte man eine Verschnaufpause einplanen. Der Index sollte dabei zumindest seitwärts über mehrere Stunden, besser noch Tage, konsolidieren. Ein erstes kleineres Verkaufssignal tritt unter 12.170 Punkten auf. In diesem Fall wäre eine mehrfach bestätigte innere Aufwärtstrendlinie im Stundenchart unterboten. In diesem Fall könnte der Index noch einmal in Richtung 12.129 Punkte zurücksetzen. Die Ausbruchsmarke bei 12.078 Punkten stellt einen weiteren Support dar.

Termin der Woche wird der EZB-Zinsentscheid am Donnerstag sein. Hier wird am Markt neben weiteren Zinssenkungen auch über die Auflage eines neuen QE-Pakets spekuliert. Es würde daher nicht überraschen, wenn sich im Vorfeld weder Bullen noch Bären weit aus dem Fenster lehnen.

DAX in Punkten im Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 14.08.2019 - 09.09.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.09.2014 - 09.09.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

