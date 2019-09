Rückwirkend zum 1. Jänner 2019 wurde die Porsche Pensionskasse AG mit Sitz in Salzburg von der VBV-Pensionskasse Aktiengesellschaft gekauft und mit ihr verschmolzen. Das wurde vor kurzem durch die Bewilligung der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) genehmigt und ins Firmenbuch eingetragen. Die Porsche Pensionskasse war bislang im Besitz der Porsche Holding Salzburg die das Pensionskassengeschäfte eigenständig innerhalb ihres Unternehmens betrieb. Für die VBV, dem langjährigen Marktführer bei den heimischen Pensionskassen, ist dies innerhalb von kurzer Zeit die nächste erfolgreiche Akquisition. Allein in den letzten drei Jahren konnte die VBV-Pensionskasse durch Zukäufe, Ausschreibungen und an sie erfolgte Auslagerungen um 450 Millionen ...

