Vorstand der Baumot Group AG beschließt Barkapitalerhöhung ohne Bezugsrecht in Höhe von 10% des Grundkapitals DGAP-Ad-hoc: Baumot Group AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung Vorstand der Baumot Group AG beschließt Barkapitalerhöhung ohne Bezugsrecht in Höhe von 10% des Grundkapitals 09.09.2019 / 13:31 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Vorstand der Baumot Group AG beschließt Barkapitalerhöhung ohne Bezugsrecht in Höhe von 10% des Grundkapitals Königswinter, 9. September 2019. Der Vorstand der Baumot Group AG (WKN A2G8Y8) hat heute beschlossen unter Ausgabe von bis zu 2.078.033 neuen Aktien (entspricht 10% des Grundkapitals) eine Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts durchzuführen. Das Grundkapital der Gesellschaft soll dabei durch teilweise Ausnutzung des genehmigten Kapitals von bisher 20.780.330 EUR um bis zu 2.078.033 EUR auf bis zu 22.858.363 EUR gegen Bareinlagen erhöht werden. Die neuen Aktien (Stammaktien) werden ausschließlich ausgewählten qualifizierten Anlegern in Deutschland und der Schweiz im Rahmen einer Privatplatzierung angeboten. Die Baumot Group AG beabsichtigt, den Platzierungspreis auf 2,10 EUR je Aktie festzusetzen. Der Erlös der Kapitalerhöhung von bis zu 4,36 Mio. EUR dient unter anderem dem schnelleren Vertriebsanlauf, nachdem die Baumot Group im August 2019 für 61 PKW-Modelle des Volkswagenkonzerns die Allgemeinen Betriebserlaubnis des Kraftfahrtbundesamts für die BNOx Hardware-Nachrüstlösung erhalten hat. Zudem strebt die Baumot Group in den nächsten Tagen auch die Genehmigung des Kraftfahrtbundesamts für ausgewählte Euro5-Diesel-Pkw des Daimler-Konzerns an. Auch hier wird eine umfassende Modellpalette anvisiert. Ziel der Baumot Group ist es, die ersten BNOx Systeme umgehend auszuliefern. Ausserdem soll mit dem Erlös vor dem Hintergrund der sehr guten Auftragslage im Nutzfahrzeuggeschäft eine schnellere Umsetzung der bestehenden und erwarteten Aufträge erreicht werden. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2019 gewinnanteilsberechtigt und sollen prospektfrei zum Börsenhandel zugelassen und in die bestehende Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden. Die Transaktion soll in den nächsten Tagen vollzogen werden und wird durch die Lang & Schwarz Broker GmbH begleitet. >> ENDE DER AD-HOC-MELDUNG ISIN DE000A2G8Y89 AXC0168 2019-09-09/13:31