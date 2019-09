Das Nein ist erst der Auftakt der Verhandlungen um mehr Gehalt. Hartnäckigkeit, Geduld und die richtigen Argumente führen doch noch zum Erfolg. Mit diesen Strategien gehen Sie nicht leer aus.

Die Frage nach einer Gehaltserhöhung erfordert Überwindung. Umso enttäuschender ist es, wenn der oder die Vorgesetzte das Anliegen abschmettert. Die meisten Beschäftigten verbuchen das dann unter "Schade, aber wenigstens habe ich es versucht". Das ist ein Fehler mit einer ordentlichen Prise Selbstbetrug. Denn Hartnäckigkeit gehört unbedingt zu einer selbstbewussten Lohngestaltung dazu. Welche Verhandlung ist schon nach der ersten Runde vorbei? Viele Arbeitgeber erwarten sogar, dass auf ihre Ablehnung ein Gegenangebot folgt - und sind dann erstaunt, wenn der Beschäftigte die eben noch so selbstbewusst vorgetragene Forderung stillschweigend kassiert.

Dieses Einknicken ist verständlich. Die meisten Arbeitnehmer sind es einfach nicht gewohnt, offen über Geld und Forderungen zu sprechen. Bei einer Umfrage von StepStone unter etwa 11.000 Fach- und Führungskräften gab rund jeder Dritte an, generell ungern über Geld zu sprechen oder zu befürchten, damit die Beziehung zum Vorsetzten zu gefährden.

Vorgesetzte oder Firmeninhaber besitzen da in Gehaltsverhandlungen einen riesigen Vorteil. Denn für sie gehört das "Feilschen" um Ausgaben und Leistungen zum täglichen Geschäft. Beschäftigte können fehlende Erfahrung allerdings mit einer guten Strategie wettmachen. Sie wollen im ersten Gespräch vielleicht noch nicht die volle Breitseite an Argumenten auffahren. Nach dem "Nein" oder "vielleicht später" aber ist es an der Zeit, für die Lohnerhöhung zu kämpfen.

Denn: Die Frage nach mehr Gehalt war lediglich der erste Schritt. Seien Sie darauf gefasst, dass die Bitte abgelehnt wird. Das ist zwar ärgerlich, aber keine Katastrophe. Denn Sie wissen ja, was als Nächstes zu tun ist. Dabei hilft auch die richtige Grundeinstellung. Gehaltsgespräche sind in den meisten Fällen kein "entweder/oder"-Szenario. Sie sind Verhandlungen, bei denen beide Seite Argumente vorbringen und am Ende einen hoffentlich für alle gewinnbringenden Kompromiss finden. Arbeitnehmer fühlen sich dabei häufig unterlegen. Damit unterschätzen sie ihre Position. Zum einen werden zuverlässige Fachkräfte händeringend gesucht. Zum anderen befindet sich derjenige, der mehr Lohn verlangt, automatisch in der Offensive. Er bestimmt Zeitpunkt, Inhalt und häufig auch den Zeitrahmen der Gespräche. Nutzen Sie diesen strategischen Vorteil, um Ihr Vorgehen und Ihre Argumente sorgfältig durchzuspielen.

Diese Schritte stehen zur Auswahl:

1. Hartnäckig bleiben - aber Geduld beweisen

Wer wiederholt auf einem Lohnplus beharrt, fühlt sich schnell aufdringlich. Hier hilft die Erkenntnis, dass viele Chefs mit Nachbohren rechnen. In einer 2016 veröffentlichten Umfrage des Personaldienstleisters Robert Half gaben 52 Prozent der Büroangestellten an, die Forderung nach einer Gehaltserhöhung auf das nächste Mitarbeitergespräch zu vertagen. Aber nur etwa jeder Vierte CFO erwartete von den Beschäftigten so viel Geduld.

Tatsächlich ist die nächste Feedback-Runde im Idealfall bereits der Anlass für die nächste Gehaltserhöhung. Nicht von ungefähr sind Lohn- und Gehaltstarifverträge die Tarifverträge mit der kürzesten Laufzeit (oft nur ein Jahr). Allerdings kann zu frühes Nachbohren beim Arbeitgeber schnell zu Verdruss führen. Womöglich muss er erst einmal Finanzen durchrechnen oder holt Meinungen aus der Belegschaft ein, ehe es grünes Licht für die Gehaltserhöhung gibt. Liegt nach zwei bis drei Wochen aber immer noch keine Antwort vor, muss nachgefragt werden.

2. Gutes Timing

Das Timing kann auch in anderer Hinsicht bei den Nachverhandlungen entscheidend sein. Vielleicht fand das Erstgespräch spontan statt oder es ...

