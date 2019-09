Eine exklusive Studie des Kölner Analyseinstituts ServiceValue im Auftrag der WirtschaftsWoche hat die wertvollsten Arbeitgeber für das Gemeinwohl ihrer Region ermittelt. Im dritten Teil geht es um die Region Mitte.

Ganze drei Stunden dauert die Tour für die Besucher der Koziol-Glücksfabrik. In Erbach im Odenwald in der Nähe von Frankfurt gibt es für die Gäste erst einmal Sekt und Snacks in der Glücks-Kantine zwischen pink gestrichenen Wänden mit Hirschgeweihen daran und Grünpflanzen, die von der Decke hängen. Die Kantine ist keine für Mitarbeiter, sondern nur für die Gäste, die zum Beispiel die Tour bei Frankfurter-Stadtevents.de buchen. Später dürfen sie dann die Produktion besichtigen, Traumkugeln basteln und ein Erlebnis-Museum über die Firmengeschichte besuchen. Darin sind alle Maschinen interaktiv: Die Besucher können Hebel oder Knöpfe drücken, Förderbänder laufen lassen und Interviews mit Zeitzeugen anhören.

Nicht nur diese Form der Öffentlichkeitsarbeit unterscheidet Koziol von vielen anderen Firmen.

Ursprünglich war das Traditionsunternehmen 1927 als Souvenirartikelhersteller zum Beispiel von Kuckucksuhren und Schneekugeln gegründet worden. Heute liefert Firmeninhaber Stephan Koziol originelle Haushalts- und Designartikel in alle Welt, der Umsatz wird auf 25 Millionen Euro geschätzt. Koziol gilt als Hidden Champion und gibt ein klares Bekenntnis zur Region ab: Das Unternehmen lässt ausschließlich in Deutschland produzieren. "Solche Unternehmen bieten Mitarbeitern Zugehörigkeit, Heimat und Bindung - und das, wenn alles immer austauschbarer wird und sich keiner mehr irgendwo zugehörig fühlt", urteilt Dominik von Au, Experte beim Beratungsunternehmen PwC.

Das Bekenntnis zum Standort ist ein Punkt, den die Teilnehmer bei der Umfrage der WirtschaftsWoche mit dem Marktforscher Service Value auf der Suche nach den wertvollsten Arbeitgebern in Deutschland in der Region Deutschland Mitte (3) anerkennen. Wertvoll für die Region ist ein Arbeitgeber dann, wenn er über das Wohl seines Unternehmens und auch das seiner eigenen Mitarbeiter hinaus denkt und handelt. Für das Ranking wurden 54 Landkreise und 17 kreisfreie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...