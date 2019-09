Tagesausblick für 10.9.: DAX kaum verändert. Autozulieferer gefragt!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Die Aktienmärkte präsentierten sich zum Wochenauftakt kaum verändert. Die Nachrichtenlage war mau und in der zweiten Wochenhälfte steht die EZB-Zinsentscheidung an. Im Vorfeld der Entscheidung warten viele Investoren erst einmal ab. So pendelte der DAX in einer engen Range zwischen 12.200 und 12.250 Punkten. Der EuroStoxx 50 notierte mit 3.490 Punkten ebenfalls kaum verändert und die USA-Indizes eröffneten im Bereich ihrer Schlusskurse vom Freitag.

Am Anleihemarkt blieb es recht ruhig. Die Rendite für langjährige deutsche Bundesanleihen lag bei minus 0,64 Prozent. Bei den Edelmetallen notierten Gold, Platin und Palladium fester während Silber erneut leichte Verluste hinnehmen musste. Der Preis für ein Barrel Brent Oil verbesserte sich auf USD 62.

Unternehmen im Fokus

Continental, Nordex und ProSiebenSat.1 profitierten von positiven Analystenkommentaren. Hannover Rück erwartet höhere Preise und bestätigte die Jahresprognose. 1×1 Drillisch setzte die Rallye heute fort und stieg auf den höchsten Stand seit Mitte Juli und zog die Aktie des Großaktionärs United Internet mit. Ceconomy brach aus dem kurzfristigen Seitwärtstrend nach oben aus und nimmt Kurs auf die Marke von EUR 5,50 und Automobilzulieferer wie Aumann, Hella, Leoni und Schaeffler gaben heute erneut kräftig Gas. Bei Delivery Hero und Puma gab es Gewinnmitnahmen und Immobilienaktien wie Deutsche Wohnen schwächeln weiter. Hapag Lloyd kam nach einer negativen Analysteneinschätzung unter Druck. In den USA waren in den ersten Handelsstunden unter anderem die Aktien von Caterpillar, Netflix und Tesla stark gefragt.

Apple lädt morgen zur Keynote und wird voraussichtlich das iPhone11 vorstellen. In der zweiten Wochenhälfte öffnet die Internationale Automobil Ausstellung öffnet in Frankfurt ihre Pforten.

Wichtige Termine

China - Verbraucherpreisindex

USA - API Rohöllagerbestand

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 12.230/12.590 Punkte

Unterstützungsmarken: 11.825/12.000/12.035/12.100 Punkte

Der DAX klopfte ein paar Mal an der Widerstandsmarke von 12.230 Punkten an. Ein Ausbruch über die Marke gelang jedoch nicht. Nach unten findet der Index bei 12.100 Punkten eine gute Unterstützung. Kippt der Index unter diese Marke könnte ein Rücksetzer bis 11.970/12.000 Punkte folgen. Neues positives Momentum erfährt der Index erst oberhalb von 12.230 Punkten.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 23.07.2019 - 09.09.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 10.09.2014 - 09.09.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Inline-Optionsscheine auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Untere Knock-out Barriere in Pkt. Obere Knock-out Barriere in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX HX90E0 4,89 11.200 13.100 19.12.2019 DAX HZ1PF4 2,64 11.200 12.800 19.12.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 09.09.2019; 16:39 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Inline-Optionsscheinen und zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

