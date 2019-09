Weil der US-Präsident mit Twitter-Botschaften immer wieder für Kursbewegungen an den Börsen sorgt, hat JP Morgan einen Börsenindex entwickelt. Der zeigt, wie sehr die Trump-Tweets sogar Zinsen schwanken lassen.

Im Frühjahr stürzten nach einer längeren Phase steigender Kurse an einem Montag plötzlich die Aktienmärkte ab: Dax und EuroStoxx 50 fielen an jenem 6. Mai um zwei Prozent, die Börse in Shanghai sogar um 5,6 Prozent. Der Grund: US-Präsident Donald Trump hatte via Twitter angekündigt, neue Zölle auf chinesische Waren im Wert von 100 Milliarden Dollar zu erheben. In den Tagen und Wochen zuvor hatten die Zeichen im Handelskonflikt eher auf Entspannung und Einigung hingedeutet, mit dem Tweet war aber alle Hoffnung darauf zerstört.

Ein Trump-Tweet kann somit Milliarden an den Börsen bewegen. Doch nicht nur die Aktienmärkte reagieren darauf, sondern auch die Anleihemärkte, also der Markt für festverzinste Anlagen. Das hat nun die US-Investmentbank JP Morgan anhand eines neuen Index belegt, der die Auswirkungen von Trumps Twitter-Nachrichten auf die Kursschwankungsbreite (Volatilität) an den Kapitalmärkten abbildet. JP Morgan hat dabei nach eigener Aussage starke Beweise dafür gefunden, dass die Zinsmärkte unmittelbar nach den Tweets reagierten.

In Anspielung auf einen verwirrenden Tweet mit Tippfehlern ("Covfefe") von Trump heißt der neue Börsenindikator nun Volfefe-Index. Für seine ...

