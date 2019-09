VW-Personalchef Gunnar Kilian muss die Belegschaft von Digitalisierung und E-Mobilität überzeugen - und damit eine Transformationsaufgabe meistern, die weiten Teilen der Wirtschaft noch bevorsteht.

Auf den positiven Geist dieses Gebäudes können die Manager von Volkswagen nicht gesetzt haben, als sie sich für die Immobilie am Berliner Spreeufer entschieden. Vormieter des Lagergebäudes war der Fernsehsender MTV, der hier mit seiner Deutschlandfiliale in den Neunzigerjahren klein begann, mit Zeitgeist groß wurde und schließlich von eben diesem wieder ausgespuckt wurde. 2015 stellten die amerikanischen Manager das eigenständige deutsche Programm ein. Gunnar Kilian will darin kein schlechtes Omen sehen. "Volkswagen befindet sich mitten in der digitalen Transformation. Das ist kein kurzfristiger Trend, wir arbeiten am grundlegenden Umbau des Unternehmens."

Kilian ist Personalvorstand des mit mehr als 650.000 Mitarbeitern größten deutschen Konzerns. An diesem klebrig-heißen Sommertag hat er nach Berlin geladen, um das zu bestaunen, was er das "neue Volkswagen" nennt. Kilian muss die Belegschaft für eine der größten Transformationen gewinnen, die die deutsche Wirtschaft seit Langem gesehen hat: Er muss dafür sorgen, dass sie mitzieht, damit der Konzern den Emporkömmling Tesla in Schach halten, die Abgasnormen der EU erfüllen und dem immer drängenderen Ruf der Öffentlichkeit nach verantwortlichem Handeln im Sinne des Weltklimas genügen kann.

Es sind solche grundlegenden Veränderungen, an denen vor allem Großunternehmen oft scheitern. Die Deutsche Bank etwa, einst mit ihrer Onlinebank Bank24 Vorreiter im digitalen Geschäft, kann der neuen Konkurrenz von N26 inzwischen nur noch hinterherschauen - und mit dem letzten aller Mittel reagieren: sparen, sparen, sparen. Oder die Energiekonzerne RWE und E.On, deren Finanzreserven noch vor zehn Jahren genügt hätten, um die gesamte Ökoenergiebranche aufzukaufen. Stattdessen bauten sie weiter Kraftwerke und müssen sich heute selbst filetieren, um zumindest die besten Konzernteile zu retten. All diese schlechten Vorbilder sind daran verzweifelt, dass sich die Bereitschaft zum Wandel erst durchsetzte, als es zu spät war.

Das soll Kilian nicht passieren. Aktuell ist VW für immerhin ein Prozent des weltweit ausgestoßenen klimaschädlichen Kohlenstoffdioxids verantwortlich, in ferner Zukunft soll da eine Null stehen. Ausgerechnet Volkswagen, über Jahrzehnte als konservativster aller Konzerne in der Branche bekannt. Ausgerechnet Volkswagen, dieses zutiefst verunsicherte Unternehmen, das den Dieselskandal erst zu vertuschen versuchte und dann innerhalb weniger Jahre ganze Managergenerationen verschliss. Volkswagen wird diesen Wandel nicht hinbekommen, indem das Unternehmen ein paar neue Batterieexperten und Softwareingenieure anheuert. Bereits in diesem Jahr wird in Zwickau der erste komplette Standort auf die Produktion von Elektroautos umgestellt, im kommenden Jahr folgen weitere Werke. Parallel werden 4,6 Milliarden Euro in den Aufbau von Softwarekompetenz investiert.

Konzernchef Herbert Diess macht VW damit zu einem der interessantesten Realexperimente, die es in der Managementwelt zu beobachten gibt. Wie dreht man das Selbstverständnis von mehr als einer halben Million Angestellten? Wie stutzt man Selbstgefälligkeit, ohne den Menschen den Stolz zu nehmen? Wie schafft man es, die Mitarbeiter von einem neuen Unternehmensziel zu überzeugen, wenn jedem klar ist, dass dieser Wandel viele den Job kosten wird?

Berliner Parallelwelt

Im Berliner Fabrikloft gibt es anstelle von Konferenztischen Picknickbänke und Ohrensessel, auf denen Sitzkissen in Form und Farbe zuckriger Donuts liegen. Der groß gewachsene Personalvorstand nimmt auf einem der besonders niedrigen Sessel Platz, seine Knie reichen ihm nun bis auf Brusthöhe. Das hier ist einer der sechs Softwarestandorte, die der Konzern weltweit betreibt. Barcelona, Pune, Lissabon, München, Berlin und Wolfsburg. "Digitalexperten sind branchenübergreifend gefragt" sagt Kilian, "deshalb warten wir nicht einfach ab, dass der gute Name Volkswagen sie nach Wolfsburg zieht. Wir gehen zudem dorthin, wo die Top-Leute sind." ...

