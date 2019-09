Die Endkunden in der Kosmetikindustrie verlangen heute maximal anpassungsfähige und flexible Systeme. Maschinenbauer Unista entwickelte eine Lösung auf Basis des Extended Transport System (XTS) sowie der Automatisierungskomponenten und -software von Beckhoff, um dem Kosmetikanbieter Shiseido eine kurze Time-to-Market zu ermöglichen.Shiseido ist ein japanisches Luxus- und Kosmetikunternehmen mit internationaler Präsenz. Gegründet 1872 in Tokio, ist es eines der ältesten Kosmetikunternehmen der Welt. Die europäische Zentrale sowie zwei Produktionswerke haben ihren Sitz seit dreißig Jahren in Frankreich. ...

